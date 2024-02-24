عبدالغني: عبدالله السعيد أبرز صفقات الزمالك.. والمثلوثي لم يقنعني في مركز قلب الدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء عبدالغني، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، في الميركاتو الشتوي الماضي مختفة تماما عن كل موسم.



وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "عبدالله السعيد أبرز صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوية".



وتابع: شاهدت السعيد في مباراة الإسماعيلي ويتحرك في كل مكان بالملعب وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات عالية".



وأضاف: "حمزة المثلوثي لم يقنعني في مركز قلب الدفاع وأتمنى أن يعود لمركزه الظهير الأيمن، وأحمد حمدي سيكون له دور مؤثر مع الفريق".



وبالحديث عن المدربين، قال علاء عبدالغني، أن المدرسة البرتغالية تُفضل الطريقة الدفاعية، مشددا على أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لديه شخصية قوية مع اللاعبين.



وواصل: "فيريرا كان بروفيسور ويحب إلقاء المحاضرات لتحفيظ اللاعبين طرق اللعب المختلفة".



واختتم: "فيريرا كان يمتلك شخصية قوية، وباتشيكو كان يحب أن يكون مقربا من جميع اللاعبين بالفريق".