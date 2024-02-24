فياريال يعود بفوز مثير من سوسيداد
حقق فياريال فوزاً مثيراً على مستضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، الجمعة في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفاجأ فياريال أصحاب الأرض بهدف أول أحرزه سانتي كوميسانيا في الدقيقة 17، وفي مطلع الشوط الثاني تمكن كوميسانيا مجدداً من تسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 87 قلص ميكيل ميرينو الفارق محرزاً هدف سوسييداد الوحيد إلا أن ألكسندر سورلوث عاد وعزز تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.
ورفع فياريال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 40 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه السادس.
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