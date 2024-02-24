نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: جوميز يستقر على رحيل محمود علاء عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "حدد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جوزيه جوميز، أول اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضاف: "وعلمنا من مصادرنا أن محمود علاء مدافع الفريق هو أول الراحلين عن الفريق، بفرمان من المدرب الجديد جوميز، حيث أبلغ مجلس إدارة النادي بعدم التجديد للاعب أي مواسم جديدة".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود علاء مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.