نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي ينفرد.. مكالمة محمد صلاح مع حسام حسن؟ هل بارك له أو اطمئن عليه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجم ليفربول الإنجليزي لم يهنئ العميد حتى الآن

رد مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على سؤال "دوت الخليج الرياضي" عما إذا كان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تواصل مع العميد تليفونيًا خلال الفترة الأخيرة أم لا.

حسام حسن: لم يحدث أي تواصل مع محمد صلاح

وقال حسام حسن للمصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "لم يحدث أي تواصل من صلاح بعد إعلان تعييني مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".

واضاف مؤكدًا أنه حتى بعد تعرض حسام حسن لوعكة صحية ودخوله المستشفى، لم يتواصل صلاح معه بأي وسيلة اتصال.

هل طلب حسام حسن تقليص عدد الأندية؟

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري نايل.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ "دوت الخليج الرياضي": "لم يطلب حسام حسن تقليص عدد الأندية".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مدرب منتخب مصر طلب تقليص عدد أندية الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب.

وأكمل قائلًا: "لا يمكن أن نتخذ قرارًا مفاجئًا خاصة أنه تم تنسيق شكل البطولة مع رابطة الأندية".

حسام حسن

حسام حسن لـ "دوت الخليج الرياضي": اطمئنوا.. أنا بخير الحمد لله

وقال حسن نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات مقتضبة لـ "دوت الخليج الرياضي": "اطمئنوا.. أنا بخير الحمد لله".

وخرج المدير الفني السابق للزمالك والمصري والاتحاد، من المستشفى بعد تلقيه العلاج وخضوعه للملاحظة ليغادر قبل فجر الثلاثاء.

وقال مصدر مقرب من العميد لـ "دوت الخليج الرياضي": "حسام حسن بينقبض من جو المستشفيات.. لم يحتمل المكوث وقرر المغادرة فور تحسن حالته نسبيًا".

كان حسام حسن وجهازه المعاون للفراعنة، قد تابعوا مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي في دوري نايل، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.

حسام حسن يعلن عن أول معسكر لمنتخب مصر

وأعلن العميد حسام حسن، موعد معسكر منتخب مصر المقبل يوم 13 مارس، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وتولى حسام حسن، مهمة قيادة منتخب مصر في الآونة الأخيرة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.