الأهلي يعرض نجمه في صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم محمود صابر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن النادي الأهلي تقدم بعرض من أجل دخول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن صفقة تبادلية لضم نجم بيراميدز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي عرض أحمد عبد القادر في صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم محمود صابر".

وأوضح: "النادي الأهلي لديه رغبة كبيرة من أجل التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي محمود صابر من صفوف نادي بيراميدز، مقابل عرض عليه أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي".

واختتم إبراهيم سعيد: "الأهلي يسعى من أجل التعاقد كع محمود صابر في منافسة قوية مع غريمه الزمالك".

جدير بالذكر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف نظيف على نظيره ميدياما الغاني، في مباراة اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا، لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.