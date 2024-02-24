نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم نتعاقد مع إمام عاشور من الزمالك.. جدل مثير على الهواء (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدث جدل مثير بين طارق يحيي ومصطفى يونس حول صفقة إمام عاشور لاعبي الزمالك السابق والأهلي الحالي، والصفقة التي تدق أبواب المارد الأحمر بعد فشل إتمامها من قبل الفارس الأبيض.

حيث قال مصطفى يونس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيبة الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي: "إمام عاشور أفضل صفقات الأهلي في الوقت الحالي، الأهلي مخدوش من الزمالك".

وتابع: "إمام عاشور لم ينتقل من الزمالك مباشرة من الأهلي، مثله كمثل لاعب سوريا".

ورد طارق يحيي: "تفرق إمام عاشور انتقل من ميتلاند إلى الأهلي، ليس له علاقة بالزمالك لإنه قام ببيعه".

وأضاف: "لاعب سوريا محمود الأسود تحدثت معه وترددت الأنباء والأخبار حول انتقاله للزمالك، حدثت ظروف معينة عرقلت انضمامه، وتعاقد الأهلي مع اللاعب السوري غير شيك ".



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