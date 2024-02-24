نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك أول فريق تأهل لكأس العالم للأندية.. خلاف حاد على الهواء (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق طارق يحيي نجم الزمالك السابق، على لحظة تاريخية في مسيرة القلعة البيضاء بتأهله لمونديال العالم للأندية ليثير الخلافات حول حقيقة هذا التأهل.

وجاءت تصريحات نجم الزمالك السابق عبر برنامج اللعيب والذي يقدمه مهيب عبد الهادي في قناة ام بي سي مصر.

هدفين غيروا مسار الأهلي

وقال طارق: "هدفين غيروا مسار النادي الأهلي الأول هو هدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي، وضربة جزاء أظهر الطاهر لاعب الهلال السوداني".

وتابع: "الهدفين غيروا تاريخ الاهلي، وذهب لكأس العالم وحصد العديد من البطولات".

واستكمل: "نحن أول فريق تأهل لبطولة كأس العالم للأندية لكن الحظ الحلو كان بإلغاء البطولة، نحن أول فريق مصري في البطولة والجدول أعلن عنه وكنا في مجموعة اسبانيا".

واختتم الحوار مصطفى يونس: "نتمنى أن تكون المنافسة شريفة بين الأهلي والزمالك، ويتفوق الأهلي في الدقائق الأخيرة لتكون المنافسة قوية وشريفة".

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