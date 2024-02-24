نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي نانت الفرنسي لخوض مباراة كبيرة أمام لوريان وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري الفرنسي.

ويدخل نانت المباراة محتلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 22 نقطة من 22 مباراة، استطاع الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4، بينما تلقى 12 هزيمة.

أمًا على الجانب الاخر، فيتواجد لوريان في المركز الخامس عشر، برصيد 22 نقطة من 22 مباراة، تفوق في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 12 مباراة.

ويسعى الفريقين من أجل اقتناص النقاط الثلاث، من أجل تحسين مراكزهم في جدول الترتيب.

موعد مباراة لوريان ونانت في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب إيف اليمنات- لومستوار المباراة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيل نانت المتوقع في مواجهة لوريان

في حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: دوفيرني، كاستيليتو، بالويس، بيير جابرييل.

خط الوسط: موتوسامي، تشيريفيلا، ميرلين، سيسوكو.

خط الهجوم: ماركينيوس، مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة لوريان ونانت في الدوري الفرنسي

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.