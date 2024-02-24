نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مباريات اليوم السبت 24-2-2024 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد أبرز مواجهات اليوم لقاء مانشستر يونايتد ضد فولهام، ومانشستر سيتي ضد بورنموث، وآرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

برايتون ضد إيفرتون – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس ضد بيرنلي – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد فولهام – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث ضد مانشستر سيتي – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.