نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أستون فيلا أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ونوتينجهام فورست مساء اليوم السبت الموافق 24 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علي ملعب “فيلا بارك” معقل أستون فيلا.

حيث يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.