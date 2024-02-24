نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام الطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الأهلي مع فريق الطائي، اليوم السبت 24 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والطائي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة بين الطائي والأهلي عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

يحل فريق الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق الطائي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب الفيحاء، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.