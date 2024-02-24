نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مازيمبي أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره مازيمبي، اليوم السبت 24 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تُقام المباراة بين فريقي بيراميدز ومازيمبي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي بيراميدز ومازيمبي عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

تصريحات مدرب بيراميدز

وفي سياق متصل، قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يعلم جيدا مدى الجودة التي يتمتع بها فريق مازيمبي، موضحا أنه شاهد العديد من مباريات الفريق المنافس ويعلم كل تفاصيله ومدى قوته ولكن في المقابل هو على ثقة كبيرة من لاعبيه ويعلم مدى جودتهم وإمكانياتهم وخبراتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز وعبور تلك المواجهة الهامة.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم باستاد مازيمبي، أمس، أنه يدرك مدى قوة المنافس الذي يعتبر خصما صعبا على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك جيدا أن بيراميدز يحتاج للفوز وسيلعب من أجله مهما كامت الظروف، ويثق في لاعبيه وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل ذلك، ولتأمين موقف الفريق من العبور إلى الدور المقبل في دوري الأبطال.