نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق بيراميدز ضيفا على حساب فريق مازيمبي، اليوم السبت 24 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق بيراميدز في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل فريق مازيمبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبفارق الاهداف عن فريق صن داونز متصدر الترتيب.

ويحتاج بيراميدز تحقيق الانتصار على حساب مازيمبي وعدم الهزيمة، من أجل الحفاظ على أماله في البقاء بالبطولة خلال نسختها الحالية.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مصطفى فتحي - فيستون ماييلي.