تشكيل أرسنال المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة آرسنال أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، سالبيا، كيور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ليونالردو تروسارد، جابرييل مارتينللي.