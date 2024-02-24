نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي كرة القدم المحلية والعالمية، مباريات نارية في كافة المنافسات والتي يتصدرها الدوري الانجليزي وتستكمل باقي منافسات أمم افريقيا.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت في مختلف المسابقات كالاتي:

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي -بيراميدز: الساعة 3 عصرا

جوانينج جالاكسي: الوداد: الساعة 3 عصرا

نواذيبو - صن داونز: الساعة 6 مساء

يانج أفريكانز - شباب بلوزداد: الساعة 6 مساء

النجم الساحلي - الترجي: الساعة 9 مساء

القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا

وتنقل مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

الدوري الإسباني

غرناطة - فالنسيا: الساعة 3 عصرا

برشلونة - خيتافي: الساعة 5:15 مساء

ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا: الساعة 7:30 مساء

ألميريا - أتلتيكو مدريد: الساعة 10 مساء

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الاسباني

وتنقل مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

الدوري الانجليزي

أستون فيلا - نوتينجهام فورست: الساعة 5 مساء

برايتون - إيفرتون: الساعة 5 مساء

كريستال بالاس - بيرنلي: الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد - فولهام: الساعة 5 مساء

بورنموث - مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء

آرسنال - نيوكاسل يونايتد: الساعة 10 مساء

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الانجليزي

وتنقل مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

الدوري الالماني

يونيون برلين X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X كولن – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء

وتنقل مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

الدوري السعودي

الطائي X الأهلي – الساعة 4 عصرا

الحزم X الخليج – الساعة 7 مساء

وتنقل مسابقة دوري المحترفين السعودي عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة.

الدوري الفرنسي

لوريان X نانت – الساعة 6 مساء

ستراسبورج X ستاد بريست – الساعة 10 مساء

وتنقل مباريات الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

الدوري الإيطالي

ساسولو X إمبولي – الساعة 4 عصرا

ساليرنيتانا X مونزا – الساعة 7 مساء

جنوى X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الايطالي

وتنقل مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

دوري المحترفين

غزل المحلةx القناة

بتروجيت xطنطا

وادي دجلةx السكة الحديد

بروكسي x حرس الحدود

راية x لافيينا

وتنطلق صافرة المبارايات في تمام الثانية ظهرا ويذاع منها مباراتين عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس