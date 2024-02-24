نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يكشف عن برنامجه الجديد "BIG TIME" وحواره الاستثنائي مع ليونيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، عن تفاصيل برنامجه الجديد بودكاست "BIG TIME"، الذي سيقدمه خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلن أديب أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، هو من قام بكتابة قائمة النجوم الذين سيظهرون في حلقات البرنامج، ووصفها بأنها "القائمة الذهبية".

وتحدث أديب عن لقائه مع ليونيل ميسي خلال بودكاست "BIG TIME"، حيث قال: "أنا المذيع الوحيد في العالم الذي قابل ميسي ثلاث مرات".

وأشار إلى أن مقابلة ميسي كانت من أصعب التحديات، وأوضح قائلًا: "من الممكن أن يوافق على إجراء المقابلة، ولكن في اللحظة الأخيرة قد يتراجع ويرفض الظهور".

وأوضح أديب أن ميسي طلب تحديد قائمة بالأسئلة قبل الحوار، وتابع قائلًا: "كانت مدة الحوار 25 دقيقة، ولم يكن هناك مجال للهزار أو النكت".

وأضاف أديب: "كل الذين عملوا معي تم تصويرهم مع ميسي، وعندما لاحظ أنني لم أتمكن من التصوير معه، طلب أن نلتقط صورة معًا، وكنت سعيدًا جدًا بأنه طلب ذلك".