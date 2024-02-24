نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة آرسنال أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تربيير، شار، بوتمان، بران.

خط الوسط: مايلي، برونو جيمارايش، لونجستاف.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، جوردون، بارينيس.