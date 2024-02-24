نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد زويد يكتب: رونالدو تاريخ الكرة وانتقاده أصبح من المُعيبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، قد يراه البعض أفضل لاعب جاء في تاريخ الكرة، ولكن في هذا المقال سأوضح لحضراتكم لماذا يُعد الحديث عن رونالدو بالسلب من المُعيبات..

رونالدو منذ أن بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، وهو صاحب عزيمة وإصرار غير طبيعي، أصبح صاحب الـ 39 عام، حلم للجميع فقط رؤيته أو حتى الوصول إلى منتصف مستواه في موسم واحد.

رونالدو أصبح الأيقونة التاريخية لدوري روشن

الهداف التاريخي لكرة القدم، أصبحوا يشككون بقدراته، في موسم 2021، بعد تراجع مستواه رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لينتقل إلى النصر السعودي في صفقة رأها البعض، قد تكون نهاية الأسطورة البرتغالية.

وازدادت الأحاديث، حول " كبر في السن فكيف سيعطي للكرة مثلما كان !!، الدوري السعودي أقل جودة من أوروبا..!، ربما لم يتكيف على الأجواء السعودية وسيرحل بعد عام !!، والعديد من تلك الأحاديث..

لكنه قاوم وعافر واجتهد، من أجل مشروع كان لا يعلم سواه هو ومسؤولي الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وصدق رونالدو المشروع، وأصبح هو الأيقونة التاريخية لدوري روشن السعودي.

هل يستحق رونالدو الراتب الخرافي مع النصر؟، بكل تأكيد نعم، تعرف معي لماذا؟.

يتحدث الجميع الأن عن الراتب السنوي الذي يتحصل عليه صاروخ ماديرا رفقة النصر، بعد تسريبه وهو 200 مليون يورو سنويا، كما تحصل على 100 مليون يورو كمكافئة توقيع.

يمكن أن ترى الرقم المدفوع مبالغ فيه جدًا، ولكن انظر الآن إلى مدخلات الدوري السعودي، بعد أن أصبح يبث في أكثر من 170 قناة تلفزيونية، وأصبح يُشاهد في أوروبا كلها فقط بعد مجيء رونالدو، كما وصف " خوسية فيلكس " صحفي جريدة ماركا الإسبانية.

رونالدو تمكن من رفع عائدات بث الدوري السعودي عالميًا 650% فى 140 دولة، كما وصف الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين " كارلو نهرا " في تصريحات صحافية سابقة.

كما أنه ساهم بشكل كبير جدًا في ضم عدد كبير من النجوم المتواجدين حاليًا في دوري روشن مثل " نيمار، بنزيما، رباض محرز، ماني، وبرزوفيتش، ولابورتا، وفرانك كيسي، وإدواردو ميندي، وغيرهم الكثير …

رونالدو أصبح علامة تجارية، احتلت بها المملكة العربية السعودية صناعة كرة القدم في الفترة الأخيرة، وأجبرت الجميع على احترامها ومتابعة أخر الأحداث الرياضية بها.

وأصبح الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات على مستوى العالم في الوقت الحالي، كما وصف بعض النقاد والرياضيين، وكما وصف الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو في تصريحات سابقة.

لذلك أقول أن رونالدو استحق كل يورو دُفع له مقابل تعاقده مع النصر في موسم 2023.

ومن الناحية الفنية، دعونا نستطلع أرقام رونالدو هذا الموسم ومنذ قدومة إلى النصر السعودي في ديسمبر 2022:

- إجمالي أهداف رونالدو بقميص النصر في الدوري السعودي هو 35 هدفًا في 35 مباراة خاضها بالقميص الأصفر.

- يبلغ إجمالي عدد أهداف رونالدو في دوري أبطال آسيا 5 أهداف في 6 مباريات.

- هدف وحيد في كأس الملك، خلال 4 مباريات

- وسجل الدون 6 أهداف في البطولة العربية من واقع 6 مباريات خاضهم رفقة العالمي.

- ليصبح إجمالي مشاركات رونالدو مع النصر منذ قدومة 53 مباراة، سجل فيهم 47 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.

- ويتصدر الأسطورة البرتغالية جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 21 هدف خلال 21 مباراة، بواقع تسجيله هدف في كل مباراة.

- كما أنه يتصدر جدول ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة بـ 14 تمريرة خلال هذا الموسم.

- إجمالي عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته هو 876 هدفًا، مع صناعة 283 هدفًا.

لذلك سواء اتفقنا أو اختلفنا تبقى هي آراء ومن حقك التحدث والانتقاد، ولكن لا يحق لك البخس بمجهود خرافي يقوم به الأسطورة البرتغالية بالدوري السعودي منذ قدومه.