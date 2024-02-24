نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق خيتافي مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

وتنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 54 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافي المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، كريستنسن، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.