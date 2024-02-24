الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن.. آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن.. آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 24-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم


flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن

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أكد مدرب فريق ​باير ليفركوزن​ ​تشابي ألونسو​ بعد الفوز 2-1 على فريق ماينز ان التقارير التي تشير إلى انتقاله لتدريب ليفربول أو بايرن ميونيخ هي مجرد تكهنات وأن تركيزه الكامل منصب على فريقه المتصدر للدوري الألماني. 

 آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي

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كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة خيتافي اليوم، كالتالي:” شتيجن، اراوخو، كوندي، كانسيلو، كريستينسن، دي يونج، جوندوجان، دي يونج، رافينيا، بيدري وليفاندوفسكي”.

كورييري ديلو سبورت: كونتي خارج حسابات ميلان

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بات كونتي بات خارج حسابات ميلان للتعاقد معه خلفًا لبيولي، الذي يُنتظر رحيله بنهاية الموسم الجاري، واقترب تياجو موتا بشكل أكبر من رادار الروسونيري.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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