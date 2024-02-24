نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن.. آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 24-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن

أكد مدرب فريق ​باير ليفركوزن​ ​تشابي ألونسو​ بعد الفوز 2-1 على فريق ماينز ان التقارير التي تشير إلى انتقاله لتدريب ليفربول أو بايرن ميونيخ هي مجرد تكهنات وأن تركيزه الكامل منصب على فريقه المتصدر للدوري الألماني.

آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة خيتافي اليوم، كالتالي:” شتيجن، اراوخو، كوندي، كانسيلو، كريستينسن، دي يونج، جوندوجان، دي يونج، رافينيا، بيدري وليفاندوفسكي”.

كورييري ديلو سبورت: كونتي خارج حسابات ميلان

بات كونتي بات خارج حسابات ميلان للتعاقد معه خلفًا لبيولي، الذي يُنتظر رحيله بنهاية الموسم الجاري، واقترب تياجو موتا بشكل أكبر من رادار الروسونيري.