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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن.. آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 24-02-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
flashscore: ألونسو يحسم مستقبله مع ليفركوزن
أكد مدرب فريق باير ليفركوزن تشابي ألونسو بعد الفوز 2-1 على فريق ماينز ان التقارير التي تشير إلى انتقاله لتدريب ليفربول أو بايرن ميونيخ هي مجرد تكهنات وأن تركيزه الكامل منصب على فريقه المتصدر للدوري الألماني.
آس: برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة خيتافي اليوم، كالتالي:” شتيجن، اراوخو، كوندي، كانسيلو، كريستينسن، دي يونج، جوندوجان، دي يونج، رافينيا، بيدري وليفاندوفسكي”.
كورييري ديلو سبورت: كونتي خارج حسابات ميلان
بات كونتي بات خارج حسابات ميلان للتعاقد معه خلفًا لبيولي، الذي يُنتظر رحيله بنهاية الموسم الجاري، واقترب تياجو موتا بشكل أكبر من رادار الروسونيري.