نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. سبب استبعاد ثلاثي الإسماعيلي ومباريات نارية في جميع الدوريات وعمرو أديب يجري حوارًا مع ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 24-02-2024 في السطور التالية:

عمرو أديب يكشف عن برنامجه الجديد "BIG TIME" وحواره الاستثنائي مع ليونيل ميسي

كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، عن تفاصيل برنامجه الجديد بودكاست "BIG TIME"، الذي سيقدمه خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلن أديب أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، هو من قام بكتابة قائمة النجوم الذين سيظهرون في حلقات البرنامج، ووصفها بأنها "القائمة الذهبية".

وتحدث أديب عن لقائه مع ليونيل ميسي خلال بودكاست "BIG TIME"، حيث قال: "أنا المذيع الوحيد في العالم الذي قابل ميسي ثلاث مرات".

وأشار إلى أن مقابلة ميسي كانت من أصعب التحديات، وأوضح قائلًا: "من الممكن أن يوافق على إجراء المقابلة، ولكن في اللحظة الأخيرة قد يتراجع ويرفض الظهور".

وأوضح أديب أن ميسي طلب تحديد قائمة بالأسئلة قبل الحوار، وتابع قائلًا: "كانت مدة الحوار 25 دقيقة، ولم يكن هناك مجال للهزار أو النكت".

مواعد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 حول العالم والقنوات الناقلة



ينتظر متابعي كرة القدم المحلية والعالمية، مباريات نارية في كافة المنافسات والتي يتصدرها الدوري الانجليزي وتستكمل باقي منافسات أمم افريقيا.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم السبت في مختلف المسابقات كالاتي:

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي -بيراميدز: الساعة 3 عصرا

جوانينج جالاكسي: الوداد: الساعة 3 عصرا

نواذيبو - صن داونز: الساعة 6 مساء

يانج أفريكانز - شباب بلوزداد: الساعة 6 مساء

النجم الساحلي - الترجي: الساعة 9 مساء

القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا

وتنقل مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

الدوري الإسباني

غرناطة - فالنسيا: الساعة 3 عصرا

برشلونة - خيتافي: الساعة 5:15 مساء

ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا: الساعة 7:30 مساء

ألميريا - أتلتيكو مدريد: الساعة 10 مساء

الكونفيدرالية الأفريقية.. 4 أندية عربية لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية

تسعى 4 أندية عربية لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، لكي ترافق ثلاث أندية أخري حجزت مقاعدها، وذلك حينما تقام غدًا الأحد مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقام 8 مباريات في يوم واحد حيث يلتقي سوبر سبورت الجنوب أفريقي مع مودرن فيوتشر المصري، والهلال الليبي مع اتحاد الجزائر الجزائري، حامل اللقب النسخة الأخيرة، في المجموعة الأولي.

وفي المجموعة الثانية يحل الزمالك المصري ضيفًا علي أبوسليم الليبي، بينما يلتقي أكاديمة سوار الغيني مع ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف دريمز أف سي الغاني فريق الأفريقي التونسي، ويلعب أكاديمية دو لوبيتو الأنغولي مع ريفرز يونايتد النيجيري.

سبب استبعاد ثلاثي الدراويش تأديبي من الجهاز الفني ولن نتدخل

تحدث مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن سبب استبعاد ثلاثي الفريق خلال المباريات الماضية، وخاصة أن الفريق في حاجة إلى خدمات كل اللاعبين وتكاتف الجميع من أجل عبور تلك المرحلة الحرجة بأمان.

وتحدث المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " عن اسباب استبعاد الثلاثي " محمد هاشم وباسم مرسي وأحمد محسن".

وأوضح المصدر، أن تلك القرارات التي اتخذها إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول، مدعومة من مجلس الإدارة بالكامل، ولن نتدخل في قراراته.

وأشار المصدر إلى أن سبب استبعاد محمد هاشم، جاء بعد علم الجهاز الفني بتوقيع اللاعب مع نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وهو ما جعل الجميع في ذهول خاصة بعد حل أغلب الأزمات، واستقرار الأوضاع داخل جدران القلعة الصفراء خلال الفترة الأخيرة.