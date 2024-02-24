نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 مليون يورو.. ريال مدريد يحدد قيمة صفقة "نفاثة بايرن ميونيخ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على تدعيم بعض المراكز الهامة داخل تشكيل الميرنجي في الموسم الحالي، بعد توصية المدير الفني للفريق البرازيلي كارلو أنشيلوتي.

ويعتبر مركز الظهير الأيسر أحد أهم المراكز التي يرغب أنشيلوتي في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- ريال مدريد يحدد سعر شراء ديفيز

وأكد الصحفي فلوريان برينتبيرج:" ريال مدريد يضع قيمة قدرها بين 40 و50 مليون يورو د في الصيف القادم للتعاقد مع ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونيخ الألماني".

وواصل:" بايرن ميونخ قد يفكر بقوة هذا الموسم في بيع نجمه بالصيف المقبل، خاصة بعد فشل مفاوضات تجديد عقد الظهير الكندي الذي ينتهي في 2025.

على جانب آخر، رفض ديفيز عرضا من ناديه لتجديد عقده بسبب رغبته في زيادة راتبه وذلك ما قوبل بالرفض.

