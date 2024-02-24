نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن يرافق رونالدو".. مودريتش يقترب من ارتداء قميص هذا الفريق بعد الرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من حسم مصيره بشكل كبير خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب رحيله رسميا عن صفوف العملاق المدريدي هذا الموسم.

وينتهي عقد مودريتش مع الميرنجي خلال الصيف القادم، ولا توجد أي مفاوضات قريبة لتجديد عقده مع الملكي.

- مودريتش يحدد مصيره

تلقى النجم الكرواتي مؤخرا العديد من العروض السعودية للرحيل إلى روشن خلال الموسم القادم، إلا أن اللاعب لم يوافق على انتقاله إلى أي فريق سعودي حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية كرواتية، عن وجود نية ورغبة من ميركو باريسيتش رئيس نادي دينامو زغرب، في عودة مودريتش من جديد إلى ناديه الأول قبل انطلاق مسيرته الناجحة في أوروبا.

على جانب آخر، حاول مسؤولو نادي النصر السعودي، ضم مودريتش في الموسم الحالي عن طريق زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن اللاعب تمسك ببقاءه مع ريال مدريد.