نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوري المبطلين وشيكابالا شتمني".. تصريحات رياضية هزت السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت شخصيات رياضية، في الأيام الماضية، تصريحات مثيرة تسببت في جدل واسع، حيث حرص البعض لفرض وجهة نظره فيما يقوله، مما أثار استغراب الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

ونستعرض لكم عبر موقع "دوت الخليج الرياضي" أبرز هذه التصريحات الأخيرة التي تسببت في ردود أفعال واسعة عبر منصات السوشيال ميديا:

شيكابالا يسب حسن شحاتة

خرج حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، مشيرًا إلى أنه تعرض للشتم من محمود شيكابالا نجم الزمالك، خلال فترة تدريبه للفريق الأبيض.

وقال حسن شحاتة: "شيكابالا شتمني عقب استبداله خلال مباراة الزمالك والمغرب الفاسي، ولا أخجل من الحديث عن ذلك، كما أنه لم يكن يحب التواجد في معسكرات منتخب مصر لأنها طويلة بالنسبة".

وانتشرت تصريحات شحاتة، المتوج بثلاثية أمم إفريقيا مع مصر، بين رواد منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، متفاعلين مع ما قاله المدرب الوطني حول وقعته مع شيكابالا.

تصريح ناصر ماهر عن الأساطير

أثار ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق، المنتقل حديثًا إلى الزمالك، حفيظة جماهير القلعة الحمراء بتصريحاته الأخيرة التي أدلى بها مع برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

قال ناصر ماهر: "الأهلي عنده نجوم، ولكن الزمالك لديه أساطير، مثل شيكابالا وعبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي".

تصريح ناصر ماهر في ظهوره الأخير، وضعه في صدام قوي مع جماهير الأهلي على السوشيال حيث رأت أنه "جامل" الزمالك ولم يحترم فريقه السابق الذي نشأ بين جدرانه.

أيمن عبدالعزيز: التكتيك 10% في كرة القدم

قال أيمن عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق، في تصريح إعلامي، أن التكتيك لا يمثل سوى 10% في عالم كرة القدم، الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير على السوشيال ميديا، مُستنكرين التصريح الصادر من المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لمنتخب مصر السابق.

رضا عبدالعال يقلل من الدوري السعودي

تعرض رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، لهجوم قوي من الجماهير السعودية عبر منصة "إكس" بسبب انتقاده للدوري السعودي.

وصف رضا عبدالعال في أحدث تصريحاته، الدوري السعودي بأنه "دوري المبطلين" مشيرًا أن الفرق المصرية تتفوق في المواجهات المباشرة أمام نظيرتها السعودية.

ما قاله رضا عبدالعال، أثار استفزاز الجماهير السعودية، ودفع الإعلامي الشهير وليد الفراج للرد عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلًا: "الكابتن رضا عبد العال زعلان.. لا دعوات للمناسبات الرياضية السعودية ولا حتى محلل في قنواتها وبرامجها، الراجل مقموص شوية بس فاته إن هذه الطريقة مش هتجيب نتيجة صدقني".