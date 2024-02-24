نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يريدون إطاحتنا من القمة".. رد ناري من جوارديولا على مالك مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرد عن ما تم تداوله مؤخرا من تصريحات لجيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد.

وجاء هذا الرد خلال تواجد جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

- رد جوارديولا على تصريحات مالك اليونايتد

وكان راتكليف قد صرح مؤخرا برغبته وهدفه في عودة اليونايتد من جديد إلى سابق عهده وازاحة السيتي وليفربول من التربع على عرش الكرة الإنجليزية.

ورد جوارديولا:" لا يهمني وجود ليفربول أو اليونايتد في المقدمة كل ما يهمني أن يكون فريقي في القمة".

وواصل:" تعلمنا جيدا من فترة قوة اليونايتد مع فيرجسون وفيردناند وبيكهام وروي كين، لذلك أعلم جيدا مدى إعجابهم بنا الآن".

واختتم:" عندما تصل إلى القمة سيكون الجميع يخطط لاسقاطك، مثلما حدث عقب رحيلي من برشلونة أرادوا تجريدي من كل شئ واسناد الأمر للقوة المالية ووجود النجم ليونيل ميسي".

