محمود فايز يكشف كواليس فشل صفقة انتقال نجم منتخب سوريا للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فشلت مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب محمود الأسود، الذي يلعب لفريق الكرامة السوري ويمثل منتخب بلاده، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفقًا لتصريحات المدرب محمود فايز.

كواليس فشل صفقة انتقال محمود الأسود للزمالك

وأوضح فايز في حديثه على برنامج "اللعيب" على قناة "mbc masr" أن السبب الرئيسي وراء فشل الصفقة كان يتعلق بالمبلغ المادي الضخم الذي كان يطالب به نادي الكرامة للاعب، مشيرًا إلى أن الأخير كان مُستعدًا للانضمام إلى الزمالك وقدم تنازلات كبيرة، بما في ذلك قبول راتب أقل مما كان يتقاضاه.

وأضاف أن ضيق الوقت ومطالب الكرامة المالية الزائدة كانت من بين العوامل التي أدت إلى تعثر الصفقة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة النظر فيها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفيما يتعلق بمهارات اللاعب، أشاد فايز بمحمود الأسود، مؤكدًا أنه لاعب مميز على المستوى الفني وذكي للغاية، مشيرًا إلى مشاركته في بطولة كأس آسيا مع منتخب سوريا في قطر.

وختم حديثه بتأكيد تقديره لأخلاقيات اللاعب وشخصيته الطيبة، موضحًا أنه تلقى استفسارًا من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك حول طبيعة تعامل الأسود مع زملائه والآخرين، نظرًا لاقتراحه من قبل فريق الكشافة بالنادي، وأكد إيجابيته وقدرته على التأقلم بسرعة.