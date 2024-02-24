"أولهم مانويل نوير".. 3 أسماء عالمية على طاولة النصر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مخطط نادي النصر السعودي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الحالي، بعد موجة الإصابات التي تضرب نجوم العالمي في هذا المركز.

ويعاني النصر بقوة في الفترة الحالية في مركز حراسة بسبب إصابة الثنائي الكولومبي ديفيد أوسبينا والدولي السعودي راغد النجار، وتعرض نواف العقيدي الحارس الثالث والذي كان أساسيا، لعقوبة الإيقاف 5 أشهر، بعد رفض المشاركة مع المنتخب السعودي.

- النصر يفاوض 3 حراس عالميين

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مسؤولو النصر دخلوا في مفاوضات لضم الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، والإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن قامت إدارة النصر بتقديم عروض ضخمة لكلا اللاعبان براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، ولكن قاموا برفض الانتقال إلى روشن.

وواصلت الآس، أن إدارة الغريق السعودي قامت بوضع مقترح ثالث في الميركاتو الصيفيي الماضي، بالتعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن المفاوضات فشلت.

