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أحمد جودة - القاهرة - تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في طريقها إلى ملعب مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بعثة بيراميدز تتحرك إلى ملعب مباراة مازيمبي

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك مباشرة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتركيز على بعض الأمور الخططية لتنفيذها في الملعب.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور المقبل من البطولة.

