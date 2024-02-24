نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سوريا يكشف مفاجأة عن أسباب فشل صفقة الزمالك المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي الزمالك في إبرام العديد من الصفقات الجديدة والهامة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فك أزمة إيقاف قيد الفريق بسبب بعض الغرامات والمديونات.

وكان مسؤولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع أحد نجوم منتخب سوريا، لتدعيم خط دفاع القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

- فايز يكشف سبب فشل صفقة محمود الأسود

وأكد محمود فايز مدرب منتخب سوريا عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" الزمالك دخل في مفاوضات مع محمود الأسود مدافع منتخب سوريا لضمه ولكن فشلت المفاوضات".

وواصل:" المقابل المادي وراتب اللاعب كان هو السبب الرئيسي في تعطل صفقة انتقال اللاعب رغم تمسك المدافع الشاب بارتداء قميص الزمالك".

وأختتم:" ربما ستستكمل المفاوضات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأحمد سليمان تحدث معي عن اللاعب بعد ترشيح فريق الكشافين لمعرفة طبيعة شخصية اللاعب".

