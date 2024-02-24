نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبد العزيز عبر قناة أون تايم: حان الوقت أن تصبح المرأة المصرية في الرياضة رقم هام في المعادلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الكاتبة الصحيفة والإعلامية "هبه عبد العزيز" ضيفة عبر فضائية "أون تايم سبورت "في برنامج "صباح أون" والذي تقدمه "ميريهان عمرو" وتحدثت فى البداية عن رياضة الدارتس - بصفاتها عضو مجلس إدارة " الإتحاد المصرى للدارتس" وما حققه الإتحاد من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة منذ إنشائه.

كما تحدثت "عبدالعزيز" عن أهمية حق المرأة فى ممارسة الرياضة، وتطرقت إلى فكرة إهتمام الدولة فى الفترة الآخيرة بهذا الحق بشكل عام وفى مختلف الرياضات التى تشارك فيها الدولة بشكل خاص.

كما أكدت "هبه عبدالعزيز " على أنه قد حان الوقت أن يصبح للمرأة دورا أكثر تميزا في المجال الرياضي وخاصة في الفترة الحالية،بعد أن أثبتت التجربة وجود عدد من اللاعبات حققن بطولات غير مسبوقة،، ونجحن فى الوصول بإسم مصر لمكانة دولية مشرفة، لعل أبرزهن نجمة التنس "ميار شريف" ولاعبة الإسكواش المصنفة "نور الشربيني" ونفس الأمر لاعبة المصارعة الرومانية "سمر حمزة"

وتحدثت أيضا بصفتها مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع " هبه عبدالعزيز" عن مدى أهمية دور المرأة في المجال الرياضي، ووهو ما ترتب من دعم واضح من جانب الدولة وهو الأمر الذي شجع العديد من الفتيات أيضا على ممارسة مختلف مجالات الرياضة والتفوق فيها بشكل جيد.

وإختتمت: إن المرأة جديرة بتحقيق العديد من البطولات والحصول على أعلى الميداليات إذا ما تم تمهيد الطريق لها فيما هو قادم.

