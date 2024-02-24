نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لمشروع الاستاد الجديد للنادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت بجولة تفقدية لمشروع الاستاد الجديد للنادي المصري وذلك للوقوف على مدى تطور الأعمال الإنشائية بالمشروع.

هذا وقد رافق سيادته بالجولة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ حسن عمار عضو مجلس النواب بالإضافة إلى مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي واللواء ياسر سالم والمهندس عماد البرشة وكذلك عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد والمهندس محمد الغزاوي ممثل شركة وادي النيل للإستثمارات العقارية والمقاولات والتي تتولى تنفيذ المشروع.

وخلال الزيارة أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رضاه التام عن معدلات العمل بالمشروع، مؤكدًا أن بناء ستاد النادي المصري وفي نفس مكانه التاريخي جاء تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت تلبية لمطالب أهالي بورسعيد ولذلك جاء اهتمام أجهزة الدولة المصرية بالمشروع وظهر ذلك جليًا في الزيارة الأخيرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاستاد.

ووجه الوزير الشكر للواء عادل الغضبان وللهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وفي مقدمتهم محمود حسين ولمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، فيما أبدى اللواء أركان حرب عادل الغضبان سعادته البالغة بما رآه على أرض الواقع، مؤكدًا أنه قد تم الانتهاء بالفعل من نحو 65٪ من المشروع، الأمر الذي يعني أنه لا يوجد أي تباطؤ في معدلات التنفيذ.

عبر محمود حسين عن شكره للدكتور اشرف صبحي على تلبيته لدعوته بزيارة المشروع للوقوف على مدي تطور الأعمال به، مؤكدًا أن ما وصلت إليه حجم الأعمال حاليًا جاء نتاجًا لمجهودات كبيرة بذلتها جميع أجهزة الدولة المصرية والتي تولي المشروع أهمية كبيرة.

نقل الحسيني أبو قمر إلى الجميع تحيات كامل أبو علي ومجلس إدارة النادي المصري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره التاريخي بإعادة بناء الاستاد ومشيدًا بمجهودات صبحي واللواء عادل الغضبان ومحمود حسين وكذلك أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة ولشركة وادي النيل التي تتولى تنفيذ المشروع وأيضا الكلية الفنية العسكرية والتي تتولى حاليًا مهام استشاري المشروع.

