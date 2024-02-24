تشكيل الوداد المغربي الرسمي لمواجهة جوانينج في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، عن التشكيل الرسمي، لمواجهة فريق جوانينج جالاكسي اليوم السبت 24 فبراير الجاري، خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث ستنطلق صافرة مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد جوانينج جالاكسي اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الوداد المغربي الرسمي لمواجهة جوانينج

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود – فرحاني– جادارين – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: دراوي – يحيى جبران – بوهرا.

خط الهجوم: منتصر الحتيمي – -أدي أوجنيس – الحداد.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي ضد جوانينج

ويمكنكم مشاهدة مباراة الوداد المغربي ضد جوانينج، عبر شبكة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 6، بصوت المعلق المغربي جواد بدة.

