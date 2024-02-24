نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن عدم إذاعة مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم إخطارهم بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدم إذاعة المباراة لأسباب تقنية.



وأوضح المدير الإداري لفريق الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي أخطروا ممثلي الناديين في الاجتماع الفني بعدم إذاعة المباراة تليفزيونيًا.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.



موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

