نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفعة لكتيبة رونالدو".. اتحاد جدة يقترب من توقيع نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل مسؤولو ناديي اتحاد جدة والنصر في مفاوضات مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد للحصول على خدماته في الموسم الحالي.

- فاران على رادار السعودية

وكشف الصحفي الإنجليزي بين جاكوبس، أن يوجد صراع بين الثلاثي السعودي الاتحاد والنصر والشباب، للحصول على خدمات المدافع الفرنسي رافائيل فاران خلال الموسم الحالي.

وتابع الصحفي الإنجليزي، أن في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضم نجم مانشستر يونايتد، إلا أن عرض العميد يعتبر هو الأكثر جدية للحصول على توقيع اللاعب، وربط قيمة تصل إلى 30 مليون يورو كراتب شهري للاعب.

على جانب آخر، تحاول إدارة اليونايتد مؤخرا، الوصول إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب، مع تخفيض راتبه السنوي.