نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ميدياما: الخسارة أمام الأهلي كانت قاسية.. ولم تنته الآمال في التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إيفانز أدوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني على خسارة فريقه أمام الأهلي والتي كانت يوم أمس الجمعة في إطار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

مدرب ميدياما: الخسارة أمام الأهلي كانت قاسية

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب ميدياما الغاني بهدف دون رد عن طريق حسين الشحات في المواجهة التي كانت على ملعب "كاب كوست" في مدينة "كوماسي".

وقال أدوتي في تصريحات صحفية:"نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة، وكانت هناك أخطاء في المباراة أمام النادي الأهلي وهي التي ساعدتهم على الفوز في المباراة".

وأضاف:"قدمنا مباراة جيدة في البداية لكن يكن الأداء سيئ لا تزال أمامنا مباراة واحدة حتى النهاية ولم تنته الآمال في التأهل إلى الدور القادم، وسوف نتنظر ما يحدث في مباراة شباب بلوزداد ويانج إفريكانز".

ويحتل فريق ميدياما الغاني المركز الأخير في سلم ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من لعب 5 مباريات وبفارق نقطة وحيدة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.