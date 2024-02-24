نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقبوا اللقاء الناري.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترقبوا اللقاء الناري.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي فريق القلعة البيضاء بشغف كبير موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024 الذي يشهد أقوى منافسة وتحديات، حيث لعب الزمالك أربعة مباريات من بداية الموسم وكان فرصته في الفوز كبير، وهذا ما يزيد من حرص الفريقين أن تستمر المنافسة بنفس روح التحدي التي بدأ بها الفريقين هذا الموسم.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك المباراة المنتظرة بتشكيلة قوية يجهز لها المدير الفني بعد أن تعاقد الزمالك على عدة لاعبين جدد اثبتوا كفائتهم في المباريات السابقة، وهذا ما يحسن من مستوى الفريق ويجعله يخوض البطولات والدوريات القادمة بكل ثقة.

ويعتبر فريق أبو سليم من الفرق التي قدمت أداء أكثر من رائع في المباريات السابق ويكون اللقاء بينهم شديد الحماس، ولذلك يهتم الجمهور المتابع لمعرفة موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة وهذا ما ننشر لكم في التقرير التالي.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024

باتت ساعات قليلة تفصلنا عن أجواء لقاء الزمالك أمام نظيره أبو سيم ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024.

ويأتي الموعد الرسمي لهذا اللقاء يوم الأحد الموافق 25 من فبراير 2024، وسوف تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب 19 ماي 1956 وتنطلق المباراة وسط أجواء شقية في ظل حضور عدد كبير من الجماهير للفريقين الزمالك وأبو سليم وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وأبو سليم

يمكنكم مشاهدة أجواء مباراة الزمالك وأبو سليم في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شاشة قناة بي ان سبورت وهذا ما تم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن ومن المتوقع أن يتم نقل البث الحي المباشر للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية.