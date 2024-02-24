أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعود أجواء الحماس والتنافس إلى ملاعب الدوري الإسباني مع عودة نادي برشلونة للمنافسات، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق خيتافي في إطار الجولة الـ26 من موسم 2023-2024، وتعد هذه المباراة فرصة حاسمة لبرشلونة لاستعادة زخم الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى خيتافي لتحقيق المفاجأة وتعقيد مهمة برشلونة.

ترقبوا كل ما يخص موعد وتفاصيل المباراة، بالإضافة إلى قنوات البث التي ستنقل هذا اللقاء المثير لكرة القدم، حيث سنقدم لكم كافة التفاصيل عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني، على «ملعب مونتجويك» مساء اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث إنه ا الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالتالي هي التي ستقوم ببث مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي