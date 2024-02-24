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أحمد جودة - القاهرة - استقبل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا «ياسمين دار»، والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى، برفقة مندوب من الديوان الملكي الإنجليزي.

وكان العميد أحمد النحاس، مدير الفرع، والكابتن عمرو الحلواني، مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الإدارية في استقبالها، وذلك في ضوء توجيهات محمود الخطيب، رئيس النادي، حيث قامت إدارة الفرع بالاستقبال اللائق بالنادي وبعمدة مانشستر.

استقبال حافل من الأهلي لعمدة مانشستر.. ويُهديها درع وعلم النادي

وتم اصطحابها في جولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال، حيث حظت بإشادة «ياسمين دار».

وعبرت عمدة مانشستر عن اعتزازها بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، وانبهارها بامتلاكه أربعة فروع في مناطق مختلفة.

وجدير بالذكر أن العميد أحمد النحاس قام بإهداء درع وعلم النادي إلى عمدة مدينة مانشستر، وجدد لها الدعوة باسم الكابتن محمود الخطيب لتكرار الزيارة مرة أخرى.

