وفد من من الديوان الرياضي الجزائري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - حضر وفد من الديوان الرياضي الجزائري، لمقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مدينة عنابة، قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وفد من من الديوان الرياضي الجزائري يزور بعثة الزمالك



وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وسعد عابدين إداري الفريق الأول، على استقبال وفد الديوان الرياضي، ومنحهم درع النادي.



وتكون وفد الديوان الرياضي من، بوروس مجيد رئيس الديوان الرياضي لمدينة عنابة، والمهندس بو عكيرة محمد والدكتور موالي رابح، وحرصوا على الترحيب ببعثة الزمالك في مدينة عنابة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.