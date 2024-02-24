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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مع استمرار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد ملعب الإمارات لاستضافة واحدة من المباريات المثيرة، حيث يستقبل أرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد في إطار الجولة السادسة والعشرين من الموسم 2023-2024.

ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الانتصار وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، حيث يطمح أرسنال في المضي قدمًا نحو صدارة اللائحة بينما يسعى نيوكاسل يونايتد لتحسين موقفه والعودة إلى الأداء المتميز.

وفي هذا الموضوع، سنوفر لكم كل التفاصيل كاملة حول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، لنستمتع سويًا بأحدث الأحداث في عالم كرة القدم الإنجليزية.

ترتيب أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة والتعادل في أربع مباريات والخسارة في مثلهم، بينما نيوكاسل يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 37 نقطة من الفوز في 11 مباراة بينما الخسارة 11 مباراة والتعادل في 4 مباريات.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين أرسنال ونيوكاسل يونايتد يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، ستجد مباراة آرسنال ونيوكاسل على شاشتها.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد