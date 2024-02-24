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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم السبت تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربًا للمنتخب الوطني الأول للبلاد خلفًا للصربي ألكسندر يانكوفيتش بعد إخفاقه في قيادة الصين إلى تخطي دور المجموعات في كأس آسيا الشهر الماضي.

وسيقود إيفانكوفيتش الفريق في مباراتي الذهاب والعودة أمام سنغافورة في التصفيات الآسيوية لمؤهلة لكأس العالم 2026 يومي 21 و26 مارس المقبل.

وقال الاتحاد الصيني في بيان "انتهى العقد بين الاتحاد الصيني لكرة القدم ويانكوفيتش تلقائيًا بعد إخفاق المنتخب الصيني في التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا".

وأضاف "الاتحاد الصيني لكرة القدم يوجه الشكر للمدرب يانكوفيتش وطاقمه الفني على ما قاموا به من عمل جاد ويتمني لهم كل التوفيق".

رسميا.. إيفانكوفيتش مدربا لمنتخب الصين

وعُين إيفانكوفيتش "بعد التقييم الذي أجراه خبراء" وهو يتمتع بخبرة سابقة في التدريب في الصين حيث درب فريق شاندونغ لونينغ لمدة 18 شهرًا وقاده خلال هذه الفترة للفوز بلقب الدوري الصيني الممتاز عام 2010.

وتولى إيفانكوفيتش (69 عامًا) تدريب منتخب إيران أيضًا في نهائيات كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا وفاز بألقاب في الدوري المحلي بموطنه كرواتيا وكذلك مع فريق برسيبوليس الإيراني.

وقاد منتخب سلطنة عمان إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لكنه ترك منصبه في الدولة الخليجية بعد الخروج أيضا من دور المجموعات في كأس آسيا في يناير الماضي.

وتأهل منتخب الصين إلى نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط وكان ظهورها الأول في البطولة عام 2002.

وتحتل الصين حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالمرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بعد خوض مباراتين وتفصلها ثلاث نقاط عن كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة.

وسيتأهل منتخبان فقط إلى المرحلة التالية من التصفيات.