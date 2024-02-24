عاجل.. توخيل يكشف حقيقة تولي تدريب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - رد مدرب فريق بايرن ميونخ، توماس توخيل، على التقارير التي تحدثت عن احتمالية تدريبه لبرشلونة بعد رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الحالي.

توخيل يكشف حقيقة تولي تدريب برشلونة

كانت هناك تكهنات حول انتقاله إلى برشلونة بعد إعلان رحيله من بايرن ميونخ، ولكنه نفى ذلك بشكل قاطع.

وكانت الأسباب وراء رحيل توخيل عن بايرن ميونخ تعود إلى سلسلة من النتائج السلبية للفريق في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق آخر ثلاث مباريات له في البطولتين.

وفي تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية، أكد توخيل أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى التزامه التام بفريق بايرن ميونخ حتى ذلك الحين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شائعات سابقة ربطت توخيل بعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع تأكيد رحيل يورجن كلوب عن ليفربول في وقت لاحق.