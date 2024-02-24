ليس ابني.. تعليق مفاجئ من أنشيلوتي عن مستقبل نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن مستقبل الألماني توني كروس وذلك على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لاستقبال إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الأحد.

أنشيلوتي: لن أنصح كروس بشأن مستقبله

قال أنشيلوتي حول مستقبل كروس الذي أعلن تراجعه عن اعتزال اللعب مع منتخب ألمانيا: “إنه مسؤول للغاية ولديه فكرة واضحة جدًا عن مستقبله”.

وأضاف أنشيلوتي: “لن أنصح كروس بشأن ما يجب عليه أن يفعل، أنه ليس ابني فهو يتمتع بكل القُدرات العقلية ليُقرر بشأن مُستقبله".

وبخصوص عودة كروس عن قرار اعتزاله الدولي، رد أنشيلوتي: “القرار الذي اتخذه كروس بالعودة إلى ألمانيا لن يؤثر على أدائه مع ريال مدريد".