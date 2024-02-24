نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم يحرم بيراميدز من ركلة جزاء واضحة في مباراة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغاضى الغاني دانيال لاريا حكم مباراة مازيمبي وبيراميدز في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق المصري أمام أصحاب الأرض.

الحكم يتغافل عن ركلة جزاء لـ بيراميدز

دخل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، منطقة جزاء مازيمبي وانفرد بالمرمى وقبل التصويب عرقله أحد المدافعين بصورة واضحة وذلك عند الدقيقة “32”.

وتغافل حكم المباراة عن احتسابها رغم اعتراض لاعبي بيراميدز وبدلًا عن ذلك منحهم العديد من البطاقات الصفراء.

ودخل بيراميدز، مباراة اليوم أمام مضيفه مازيمبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي