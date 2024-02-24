نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن مصير إذاعة مباراته مع أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي، المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يؤكد حل أزمة إذاعة مباراته مع أبو سليم

قال عمرو أبو العز إنه تم إخطار مسؤولي الزمالك وأبو سليم الليبي من جانب مراقب المباراة بأنه تم حل المشكلة التقنية التي كانت تعرقل إذاعة المباراة.

وأشار أبو العز إلى أن المباراة ستذاع عبر القناة صاحبة حقوق بث المباريات الأفريقية في موعدها في السادسة مساء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.