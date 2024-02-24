نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حقيقة العرض السعودي لضم تير شتيجن من برشلونة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حقيقة الاهتمام السعودي بالتعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هل ينضم تير شتيجن إلى الدوري السعودي؟

يمتلك تير شتيجن عقدًا ممتدًا مع برشلونة حتى عام 2028، وقد ترددت أخبار حول اهتمام بعض الأندية السعودية به.

ووفقًا للصحفي أشرف بن عياد، تلقى تير شتيجن عرضًا من السعودية، ولكن الصحيفة الكتالونية نفت هذا الأمر، مؤكدة أن تير شتيجن لم يتلقَ عروضًا في الفترة الأخيرة، بناءً على تأكيدات من مصادر مقربة منه.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يثق في تير شتيجن ويعتبره حارسه الأساسي، وهو الذي يلعب مع الفريق منذ ما يقرب من 10 سنوات بعد انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ، على الرغم من اهتمام أندية إنجليزية مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي به.