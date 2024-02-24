نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد المغربي يتفوق على جوانينج بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، من تحقيق الفوز على نظيره جوانينج جالاكسي بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة الوداد المغربي وجوانينج

استهل لاعبو فريق الوداد المغربي الدقائق الأولي من المباراة، بضغط متقدم على جوانينج، من أجل الاستحواذ على الكرة.

وتمكن اللاعب بدر جادارين نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45+2 في تسجيل الهدف الأول، من كرة عرضية مميزة.

وفي أحداث الشوط الثاني، زاد ضغط لاعبو فريق الوداد المغربي، أملا في تسجيل هدف ثان قبل انتهاء المباراة ولكنه لم ينجح في ذلك.

موقف الوداد المغربي وجوانينج في مجموعتهما بدوري أبطال إفريقيا

وبهذه النتيجة، نجح فريق الوداد البيضاوي المغربي في الوصول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما بات فريق جوانينج في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.