بيراميدز يودع دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة القاسية أمام مازيمبي الكونغولي

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أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة بيراميدز أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مازيمبي اللاعب جويل بية في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ثم أضاف جلودي ليكونزا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يسجل موامبا الهدف الثالث لمصلحة مازيمبي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مازيمبي عند النقطة العاشرة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل بيراميدز في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، وبالتالي ودع الفريق المصري بطولة دوري أبطال إفريقيا.