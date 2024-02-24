هدف مارادوني بقدم غانية في الدوري السعودي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز الغاني برنارد مينساه لاعب الطائي، هدفًا خياليًا في مرمى أهلي جدة وذلك خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين، اليوم السبت، في الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري السعودي.

وتقام مباراة الطائي وضيفه أهلي جدة على ملعب عبدالعزيز بن مساعد، عصر اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتعادل الأهلي والطائي بهدف لكل فريق، حيث تقدم أصحاب الضيافة بهدف “مارادوني” سجله اللاعب الغاني مينساه في الدقيقة “43”.

وجاء هدف مينساه المذهل، بعد مشوار بالكرة من وسط الملعب حيث مر بسرعة ومهارة عالية من دفاع الأهلي وسدد الكرة بطريقة رائعة في مرمى الحارس ميندي.

وتعادل البرازيلي روبرتو فيرمينو، لصالح الأهلي بهدف مميز قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

هدف الطائي في مرمى أهلي جدة