نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بيراميدز أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مازيمبي اللاعب جويل بية في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ثم أضاف جلودي ليكونزا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يسجل موامبا الهدف الثالث لمصلحة مازيمبي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مازيمبي عند النقطة العاشرة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل بيراميدز في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.